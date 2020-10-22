كفالي: “أعرف جيدا الجزائر وأطمح لتحقيق نتيجة إيجابية”

أبدى جون ميشال كافالي مدرب منتخب النيجر، عزمه على تحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب الوطني، ضمن تصيفات مونديال قطر 2022.

وصرح كافالي، في هذا الخصوص، خلال حوار مع موقع الفيفا: “الجزائر دولة أعرفها جيدًا ، لكن هذا ليس أهم شيء”.

وأضاف المدرب السابق لمولودية وهران: “سأفعل كل شيء لضمان حصول فريقي على نتيجة جيدة لأنني قبل كل شيء منافس، وليس لدينا ما نخسره في هذه المجموعة”.

يذكر أن جون ميشال كفالي، سيقود منتخب النيجر، في تصفيات مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة تضمن الجزائر، بوركينا فاسو، وجيبوتي”.