كفالي: “مواجهة الجزائر ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”

الرياضة
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كفالي: “مواجهة الجزائر ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت

اعتبر ميشال كفالي مدرب منتخب النيجر، أن مواجهة المنتخب الجزائري ضمن تصفيات مونديال 2022، ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لهم.

وصرح كفالي، في حوار لموقع “الفيفا”: “نتواجد في مجموعة تضم ثلاثة منتخبات جد متقاربة، بينما المنتخب الرابع هو بطل إفريقيا”.

وأضاف المدرب السابق للخضر: “مباراتنا أمام الجزائر، ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا، وبالطبع ستمنح الأفضلية للمنتخب الجزائري”.

وتابع ميشال كفالي: “سيتعين علينا الإستفادة من الفرص التي ستتاح لنا، حتى لو كانت لنا فرصة واحدة في الألف، علينا أن نعرف كيف نغتنهمها”.


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