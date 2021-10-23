كفانا الله شر هؤلاء…
بقلم النهار أونلاين
معسول اللسان…لكنه ثعبان في صورة حمامة سلام.
نمّام يولع بين الناس بنقل الكلام
بخيل…يجوع أهل بيته وجيبه مليان.
حسود…يظهر محبتك ويتمنى زوال ما وهبك الرحمان.
وقليل الأصل …من ينسى فضلك حين تغنيه الأيام.
وظالم بلا قلب ..يتحين الفرص ليتلذذ بالإنتقام.
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