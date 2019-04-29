«كفيل» لتقاسم «الكراء» مع مكتتبي «عدل» 2001-2002 الذين تجاوزوا 60 سنة

الإجراء جاء بعد آلاف الشكاوى من المتقاعدين الذين يدفعون مبالغ تصل إلى 5 ملايين شهريا

وكالة «عدل» اشترطت أن يكون الكفيل واحدا من أفراد عائلة المكتتب

اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات استعجالية خاصة بفئة المكتتبين المتقاعدين أو كبار السن الذين يتجاوز سنهم 60 عاما في برامج «عدل» 2001 و2002.

والذين استفادوا من شققهم، مؤخرا، من أجل تخفيض المساهمات الشخصية والأقساط الشهرية لشققهم، والتي تتراوح ما بين 4 و5 ملايير سنتيم.

بالإضافة إلى أولئك الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة، الذين يدفعون مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 و100 مليون دفعة واحدة بحكم سنهم.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، سعيد روبة، في اتصال أمس بـ النهار، أنه أعطى تعليمات لكل مصالحه والمديرين الجهويين للوكالة.

من أجل اتخاذ إجراء تخفيض المساهمة الشخصية الشهرية للمتقاعدين والأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ70 عاما المسجلين في برنامج «عدل 1».

حيث يقضي هذا الإجراء بإدخال كفيل والذي يكون فردا من أفراد عائلة المكتبب.

مما يمكن من اقتسام المبلغ المحدد للدفع شهريا من قبل المكتتب والكفيل المسجل معه على مستوى وكالات «عدل» في كل التراب الوطني.

وأكد روبة في حديثه إلى النهار، بأن إدخال فرد من العائلة إلى جانب المكتتب وزوجه سيمكن من تخفيض قيمة الإشتراك الشخصي والذي سيتراوح مستقبلا بين 20 و15 ألف دينار لكل فرد.

وهو ما يمكن المكتتب وكفيله من دفع مستحقات شقته في الفترة المحددة من قبل الوكالة .

مع تخفيض قيمة المساهمة الشخصية للمتقاعدين وكبار السن، خاصة وأن هذه المبالغ غالبا ما لا تتناسب مع قيمة مداخيلهم الشهرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلاف من مكتتبي «عدل» المسجلين في برامج 2001 و2002، قد رفعوا شكاوى لمصالح وزارة السكن ومصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».

حول ارتفاع قيمة المستحقات الشهرية لمساكنهم والتي تتجاوز الـ4 ملايين سنتيم شهريا، خاصة أولائك الذين قاربوا الـ70 سنة من العمر.

وكان المدير العام لوكالة «عدل» قد أكد الشهر المنصرم أنّ عملية الإسكان متواصلة لتوزيع كل الشقق الخاصة مكتتبي»عدل 1» والبقية فئة قليلة ستوزع عليهم المفاتيح خلال شهر رمضان.

مضيفا في سياق ذي صلة، أنه سيتم اكتمال جميع البرامج السكنية، والحراك الشعبي المنظم، مؤخرا، لن يؤثر على المشاريع التي كلها ممولة حتى آخر مكتتب.