كلاب ضالة تقضي على أكثر من 20 رأسا من الغنم في إليزي

قضت فجر اليوم الأربعاء، الكلابٌ الضالة على 22 رأسا من الغنم بحي سيدي بوصلاح ببلدية إليزي، بعد مهاجمتها لإسطبل أحد المربين.

وحسب ما صرح به صاحب قطيع الغنم المربي الشيخ يحياوي، “للنهار”، فإن الكلاب الضالة تمكنت من قتل جميع رؤوس الماشية المتواجدة بالمكان، وعددها 22 رأس مختلطة بين غنم ومعز، بعد أن قفزت عبر سياج الإسطبل والدخول إليه لتفعل فعلتها.

وأكد المتحدث أنه تفطن للحادثة فور وقوعها فجرا وتوجه إلى الاسطبل، أين فوجئ بأغنامه التي تعتبر مصدر رزق العائلة مقتولة بإكملها.

وتشهد مختلف أحياء بلدية إليزي في الأيام الأخيرة انتشار كبير للكلاب الضالة والتي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن.

يأتي ذلك في ظل عدم جدوى الحملات الردعية التي تقوم بها السلطات المحلية، لإبادة هذه الكلاب المفترسة ومنع انتشارها.