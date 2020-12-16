كلاب ضالة تقضي على 9 رؤوس من الأغنام في إليزي

قضت فجر اليوم الأربعاء، الكلابٌ الضالة على 9 رؤوس من الغنم بحي عين الكورس ببلدية إليزي، بعد مهاجمتها لإسطبل أحد المربين.

وحسب ما صرح به صاحب قطيع الغنم المربي عمر ونكربي، “للنهار”، فإن الكلاب الضالة تمكنت من قتل جميع رؤوس الماشية المتواجدة بالمكان، وعددها 9 رؤوس مختلطة بين غنم ومعز.

وقفزت الكلاب عبر سياج الإسطبل، ودخلت إليه لتفعل فعلتها.

وأكد المتحدث أنه تفطن للحادثة فور وقوعها فجرا وتوجهه إلى الاسطبل، أين فوجئ بأغنامه التي تعتبر مصدر رزق العائلة مقتولة بإكملها.

وتشهد مختلف أحياء بلدية إليزي في الأيام الأخيرة انتشار كبير للكلاب الضالة والتي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن.

ويأتي ذلك في ظل عدم جدوى الحملات الردعية التي تقوم بها السلطات المحلية، من حين لآخر لإبادة هذه الكلاب المفترسة ومنع انتشارها.