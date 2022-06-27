كلاب متشردة تنهش جسد طفل حتى الموت بالبليدة

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حتفه، بعد مهاجمته من قبل كلاب متشردة بحوش موزاية في البليدة.

ونهشت الكلاب الضالة، جسد الطفل والذي يدعى “وليد صحراوي” وتسببت في وفاته.

وفي تصريح لتلفزيون “النهار”، تحدث والد الضحية عن هذا الحادث المروع الذي تسبب في رحيل فلذة كبده.

وقالد الوالد، أن طفله فقد أمس، ليستمر البحث عنه طيلة الليل إلى غاية العثور عليه صباح اليوم الإثنين، جثة هامدة.

وقال والد الضحية، أن الكلاب نهشت جسد طفله، حيث لم يتم العثور على رأسه.

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كما هاجمت كلاب مسعورة طفل يبلغ من العمر 12سنة أثناء توجهه من البيت إلى المدرسة، بحوش براوز التابع لبلدية العفرون غرب البليدة التي تبعد عن منزل بحوالي 4كلم، شهر مارس الماضي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تعرض الضحية إلى عضات من طرف الكلاب التي نهشت جسمه بالكامل لمدة ساعتين تقريبا. حيث لم يبقى من جسمه النحيل إلا الهيكل العظمي في حادثة تشبه افلام الرعب الأمريكية.

وحسب ذات المصدر التي أوردت الخبر، فإن الحادثة وقعت عند ابتعاد الطفل بـ 2 كلم عن منزلهم. حيث صادفته مجموعة من الكلاب متشردة الجائعة ،اين هاجمته وعند محاولته الفرار صادفته مجموعة أخرى.

كما تعرض إلى عضات سقط خلالها الطفل أرضا يصارع الموت. لتبدأ الكلاب المتوحشة في عضه ونهش جسمه النحيل. في وقت لم يستطع الدفاع عن نفسه أمام الكلاب المفترسة. وبعد ساعتين التهمته بالكامل في حادثة تعتبر الأولى من نوعها بالبليدة أمام صدمة الأهل والجيران و سكان منطقة. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في الحادث.

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