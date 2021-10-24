كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد يشد الأنظار

سيكون عاشقو كرة القدم في الجزائر وخارجها، على موعد مساء اليوم الأحد مع مشاهدة مباريات ممتعة في مختلف البطولة الاوروبية، وبصفة خاصة كلاسيكو الكرة الإسبانية بملعب “الكامب نو” بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة الـ 10 من منافسة البطولة الإسبانية.

وستكون المتعة حاضرة بملعب “فيلودروم” الذي سيحتضن الداربي الفرنسي بين أولمبيك مارسليا وباريس سان جيرمان على الـ 19:45 سا و في حين ستنشط مباراة قوية بني مانشيستر يونايتد وليفربول على الـ 16:30 سا، فيما ستلعب مباراة إنتر ميلان أمام جوفنتوس على الـ 19:45 سا.