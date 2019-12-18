“كلاسيكو” الأرض .. صراع الصدارة بين “الريال” و”البارصا”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى ملعب “الكامب نو”، أين يستضيف “برشلونة” نادي “ريال مدريد” في “كلاسيكو” مثير.

وكان هذا الكلاسيكو قد تأجل بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة “كاتالونيا”، والتي لا تزال تهدد هذه المباراة حتى قبل بدايتها.

فالمحتجين سيجتمعون أمام “الملعب” وقد يضطرون للدخول إلى أرضية الميدان، مما جعل الرابطة الإسبانية تخصص 3 آلاف شرطي لتأمين محيط الملعب وأرضية الميدان.

من جهة أخرى، سيكون على رفقاء “ميسي” وزملاء “راموس” الذهاب معا في نفس التوقيت ومن نفس الفندق لملعب المباراة وذلك لدواع أمنية.

وبالنظر لخصوصية المباراة، فإن أشبال المدرب “فالفيردي” يريدون الانفراد بالصدارة والاطاحة بالغريم التقليدي.

كما أن جاهزية “ليو ميسي” صاحب الكرة الذهبية ترجّح كفة “برشلونة” في مباراة الليلة.

في نفس السياق، سيعتمد “زيدان” على تشكيلته المثالية وسيسعى رفقاء المتألق “بن زيمة” للعودة بنتيجة إيجابية من “الكامب نو”.