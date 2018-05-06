كلاسيكو الأرض.. موقعة “الكامب نو” بين نهاية “إنيستا” وأهداف “رونالدو” !!

سيكون ملعب “الكامب نو” سهرة اليوم مسرحا لقمة الجولة الـ 36 من الليغا الإسبانية، أين يستضيف برشلونة نادي ريال مدريد في مباراة مثيرة على جميع الأصعدة.

وقيل كلام كثير حول هذه المباراة خاصة في قضية “الممر الشرفي” الذي أخذ حيزا كبيرا من الندوة الصحفية التي قام بها “زيدان”.

حيث أكد مدرب “الملكي” أنه يحترم تتويجات برشلونة ولكن يرفض القيام بممر شرفي كونهم رفضوا القيام بنفس الشيئ لما توّج الريال بكأس العالم للأندية.

ويريد “الميرنغي” بقيادة رونالدو تحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة الأولى لبرشلونة في الليغا هذا الموسم.

خاصة وأن آخر زيارة للملكي في الكامب نو كان شهر أوت الماضي لحساب مباراة السوبر و التي انتهت بـ3-1.

ويعتبر ملعب “برشلونة” حديقة “رونالدو” المفضلة حيث سجل 12 هدف في ملعب الكامب نو وآخره كان في كأس السوبر.

من جهة أخرى، لن يقبل النادي الكتالوني بأي نتيجة غير الفوز والتأكيد على أحقيته بالفوز بالثنائية.

ويريد “ليو ميسي” الإبتعاد في صدارة هدافي الليغا حتى يتوج بالحذاء الذهبي كافضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وستكون مباراة اليوم آخر مباراة للإسباني “أندريس إنيستا” الذي سيغادر برشلونة في نهاية الموسم.