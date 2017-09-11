غيّرت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراة الذهاب لـ “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد و برشلونة إلى 23 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يلعب “كلاسيكو الأرض”، في العشرين ديسمبر، إلا أن الرابطة الإسبانية قررت تأخيره بـ3 أيام.

وستلعب المباراة التي تحظى بأكبر متابعة عالميا، في وضح النهار على الساعة 13:00 بتوقيت إسبانيا في ملعب بيرنابيو.

وفي تصريحات لإذاعة “أوندت سيرو” الإسبانية، قال “خافيير تيباس” رئيس الدوري الإسباني اليوم الإثنين أن اللقاء سيكون في 23 ديسمبر.

وأوضح أن اختيار توقيت المباراة في منتصف النهار، من أجل استقطاب مشاهدين أكثر في السوق الآسيوية.

والتقى الغريمان 3 مرات هذا الصيف، الأولى كانت ودية فاز فيها الفريق الكتالاني في ميامي بأمريكا.

وتواجها في لقاءين خلال كأس السوبر الإسباني وتوج باللقب النادي الملكي بعدما فاز على “البارصا” ذهابا 3-1 وإيابا 2-0.

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