كلاسيكو “الحمراوة-الوفاق” ينتهي بلاغالب ولامغلوب

تعادل أمسية اليوم السبت فريق مولودية وهران ضد الضيف وفاق سطيف بهدف لهدف لحساب الجولة ال17 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

المواجهة التي جرت بملعب أحمد زبانة بوهران تقدم خلالها الوفاق عن طريق أكرم جحنيط من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

قبل ان يُعدل اللاعب عبد القادر بوتيش في الدقيقة 65 للحمراوة بعد متابعته لضربة الجزاء التي نفذها وضيعها.

ولحساب ذات الجولة فازت شبيبة الساورة ضد الضيف جمعية عين مليلة بملعب 20 أوت 1955 ببشار بنتيجة هدفين لهدف.

حمزة دمان تقدم للضيوف في الدقيقة 74 قبل ان يُعدل إبراهيم فرحي النتيجة دقيقتين بعد ذلك في حين سجل بلال مسعودي هدف الفوز في الدقيقة 86.