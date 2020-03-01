كلاسيكو العالم… “ريال مدريد” الجريح يسعى لإسقاط “البارصا”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأحد لملعب “سانتياغو بيرنابيو”، أين يستضيف “ريال مدريد” نادي “برشلونة” في كلاسيكو العالم.

ريال مدريد الجريح والذي يعاني في الفترة الأخيرة يريد من مباراة اليوم أن تكون مباراة عودة الروح لهذا الكيان الأبيض.

وأكد زين الدين زيدان مدرب “الملكي”، أن فريقه جاهز لرفع التحدي ونسيان خيبة دوري الأبطال وتحقيق الفوز أمام “برشلونة”.

من جهة أخرى، فإن “البارصا” ومتصدر الليغا يريد تحقيق الفوز في “البيرنابيو”، لكي يعمق الفارق أكثر وأكثر مع الملاحق “الريال”.

كما أن “ليو ميسي” المتوهج في “الليغا” في المباراة الماضية يريد مواصلة هوايته المفضلة والتسجيل في شباك “ريال مدريد” مجددا.

يذكر أن “الكلاسكيو” سينقل في 182 دولة وعبر 210 قناة تلفزيونية.

مباراة اليوم:

ريال مدريد – برشلونة (21:00)