كلاسيكو العالم.. “ريال مدريد” يتحدى “برشلونة” في “الكامب نو”

ستتجه الأنظار عشية اليوم الأحد (16:15) إلى ملعب “الكامب نو” أين يستضيف “برشلونة” نادي “ريال مدريد” في كلاسيكو مثير يعد بالكثير.

البداية ستكون بغياب أبرز الأسماء، فبرشلونة سيلعب الكلاسيكو من دون “ليو ميسي” المصاب، وريال مدريد من دون “رونالدو” الذي رحل عن الفريق.

وسيكون هذا الكلاسيكو الأول من نوعه من دون أحد النجمين منذ 11 سنة، كما سيكون الأول من نوعه بتقنية “VAR”.

في نفس السياق، هذه المباراة ستكون آخر فرصة للمدرب “جوليان لوبيتيغي” الذي يعيش أيامه الأخيرة تحت العارضة الفنية للنادي “الملكي”.

ويعول المدرب الإسباني على “إيسكو” و”بن زيمة” و”راموس” من أجل دك حصون “برشلونة” في “الكامب نو”.

من جهة أخرى، يريد “فالفيردي” مواصلة التألق في الليغا والابتعاد أكثر عن “ريال مدريد” في الترتيب العام، ويعول على “كوتينو” و”سواريز” لتغطية غياب “ميسي”.