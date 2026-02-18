كلاسيكو “العميد” و”الكناري” يوم الـ 26 فيفري

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم الخميس الـ 26 فيفري الجاري، موعدا لإقامة “كلاسيكو” الجزائر، بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

وكشفت الهيئة الكروية، اليوم الأربعاء، عن برنامج الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة. والتي ستقام لقاءاتها، أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 فيفري الجاري.

وتنطلق هذه الجولة بإجراء لقاءين غاية في الأهمية في سباق المنافسة على المراكز الأولى. يتقدمها صدام الوصيف بين شباب قسنطينة، وضيفه شباب بلوزداد.

إلى جانب “الكلاسيكو” بين المتصدر المولودية والشبيبة صاحبة المركز الـ 10. والذي سيكون مهما في مشوار الفريقان. الذان غادرا دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات.

برنامج الجولة الـ 21 :

الخميس الـ 26 فيفري 2026:

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (ملعب الشهيد حملاوي سا 22:00)

مولودية الجزائر – شبيبة القبائل (ملعب علي عمار سا 22:00)

الجمعة الـ 27 فيفري 2026:

شبيبة الساورة – نجم بن عكنون (ملعب 20 أوت ببشار سا 22:00)

مولودية البيض – اتحاد العاصمة (ملعب زكريا المجدوب سا 14:30)

أتليتيك بارادو – مولودية وهران (ملعب 20 أوت 55 بالعناصر سا 14:30)

السبت الـ 28 فيفري 2026:

وفاق سطيف – ترجي مستغانم (ملعب 8 ماي 45 سا 22:00)

مستقبل الرويسات – أولمبي الشلف (ملعب 18 فيفري بورقلة سا 22:00)

اتحاد خنشلة – أولمبيك أقبو (ملعب عمار حمام سا 14:30)