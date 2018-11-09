كلاسيكو بست نقاط بين إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية اليوم قمة الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، والتي ستجمع إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل بداية من الساعة الـ17:45.

وحملت هذه المباراة ضجة إعلامية كبيرة خصوصا بعد تأجيلها ثلاث مرات متتالية، بعدما أقدمت الرابطة على برمجة اللقاء يوم الإثنين الماضي، ليتم تأجيله إلى يوم الثلاثاء دون أي سبب ما أثار غضب إدارة فريق شبيبة القبائل التي رفضت لعب اللقاء يوم الثلاثاء ليضطر عبد الكريم مدوار لتأجيل اللقاء مرة ثانية إلى يوم الجمعة.

وتحمل مباراة اليوم مواجهة ثانية بين المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار ورئيس شبيبة القبائل شريف ملال الذي وصف الأول بالمنافق والمخادع.

وستكون مواجهة اليوم بستة نقاط بين الفريقين بما أنها تجمع متصدر الترتيب إتحاد العاصمة بـ26 نقطة وملاحقه المباشر شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني بـ23 نقطة.

وسيكون فريق سوسطارة محروما من خدمات صانع ألعابه أمير سعيود الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه أمام أولمبي المدية.

فيما سيكون فريق شبيبة القبائل محروما من مهاجه النيجيري أوتشي نوفور المعاقب، واللاعب بن يوسف الذي يعاني من إصابة.