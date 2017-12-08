“كلاسيكو” سوسطارة وشبيبة القبائل لايقبل القسمة على اثنين

سيكون ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، مسرحا لأبرز مباريات الجولة الـ 14 من المحترفة الأول، باحتضانه “كلاسيكو” اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.

إتحاد العاصمة المنتشي بسلسلة النتائج الإيجابية مؤخرا، يريد تأكيد سيطرته على مواجهات “الكلاسيكو” أمام جمهوره العائد بعد نهاية عقوبة “الويكلو”.

ويأتي هذا تزامنا مع تلقي المدرب حمدي، أنباء جيدة بعودة كل من شافعي وكودري، من الإصابة التي كانا يعانيان منها.

في المقابل تسعى شبيبة القبائل، للخروج من أزمة النتائج السلبية، قبل نهاية مرحلة الذهاب، رغم المشاكل التي يتخبط فيها الفريق.

فبعد الهزيمة في آخر مباراة ضد السياسي، يطمح أشبال المدرب أيت جودي، للتصالح مع أنصارهم على حساب اتحاد العاصمة.