كلاسيكو “شبيبة القبائل-مولودية الجزائر” المتأخر يوم ال3 أفريل المُقبل

برمج ديركتوار الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم المؤقت كلاسيكو شبيبة القبائل والضيف مولودية الجزائر المتأخر يوم الثلاثاء ال3 أفريل المُقبل.

وذلك بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو بداية من الساعة 17:00 .

ويدخل هذا الكلاسيكو لحساب الجولة ال23 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس.

هذا في حين ستُلعب الجولة ال24 على مرحلتين يومي الجمعة ال30 مارس والسبت ال31 مارس المُقبل.

وكان لقاء شبيبة القبائل ضد العميد قد تأجل بسبب مُشاركة الأخير في كأس رابطة أبطال إفريقيا وإنشغال الكناري بلقاء الكأس.