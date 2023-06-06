كلاسيكو مثير بتيزي وزو وصراع البقاء يحتدم

تتواصل اليوم الثلاثاء، بطولة المحترف الأول، ببلوغها الجولة الـ 25، التي ستشهد مباريات مثيرة، يتقدمها “الكلاسيكو” المرتقب بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

ويحل العميد صاحب المركز الثالث بـ 39 نقطة، ضيفا ثقيلا على ملعب 1 نوفمبر لملاقاة الكناري صاحب المركز الـ 13 بـ 28 نقطة، في صراع بأهداف متباينة، حيث يبحث أصحاب الديار عن تعزيز حظوظ البقاء، بينما يسعى الضيوف للعودة بنتيجة ايجابية تقربهم من حلم المشاركة الإفريقية.

وفي لقاء آخر لا يقل إثارة عن سابقه، يحل المتصدر شباب بلوزداد، بـ 51 نقطة، ضيفا على مفاجأة الموسم مولودية البيض، صاحبة المركز الرابع بـ 36 نقطة، والذي يراهن على مواصلة نتائجه الايجابية على حساب الشباب الساعي، لقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الرابعة تواليا.

كما تحمل لقاءات اليوم في طياتها مباريات مصيرية في سباق البقاء. على غرار صدام أولمبي الشلف (33 نقطة) الذي يستضيف نجم مقرة بـ 27 نقطة. وأتليتيك بارادو صاحب الـ 25 الذي سيسطدم بمولودية وهران (33 نقطة).

بينما يستقبل شبيبة الساورة بـ 33 نقطة ضيفا على اتحاد خشلة بـ 35 نقطة، ويستقبل متذيل الترتيب هلال شلغوم العيد بـ 3 نقاط وفاق سطيف، الباحث عن استغلال وضعية الهلال الذي سقط قبل جولات من الآن، للعودة إلى الديار بنقاط تعزز حظوظ السطايفية في لعب ورقة البوديوم.

جدير بالذكر، أن الجولة الـ 25 ستختتم غدا الأربعاء، بمواجهة بين اتحاد العاصمة المنتشي بتتويج تاريخي في كأس “الكاف” أمام ضيفه اتحاد بسكرة، والتي تم تأجيلها بـ 24 ساعة، ونقلها إلى الدار البيضاء، بسبب قرار غلق ملعب 5 جويلية، تحسبا لاحتضان حفل افتتاح الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية 2023 المقرر يوم الـ5 جويلية القادم.