كلاسيكو ناري بين السياربي والكناري

يستظيف فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الأربعاء، الضيف شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ22 من المحترف الأول، في كلاسيكو ناري.

ويطمح أشبال المدرب عبد القادر عمراني، للحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية المسجلة مؤخرا، سعيا منهم للخروج من منطقة الخطر.

وفي المقابل، تسعى الشبيبة، للحفاظ على وصافة ترتيب البطولة، باستعادة نغمة الإنتصارات التي غابة عن الفريق في آخر ثلاثة جولات.

وبالنظر للأهمية هذه المباراة بالنسبة للفريقين، سيكون أنصار الفريقين، والجمهور الرياضي بصفة عامة، على موعد مع مباراة مليئة بالإثارة والندية.

يذكر أن هذه المواجهة المقررة بملعب “20 أوت” بالعاصمة، ستكون منقولة على المباشر، انطلاقا من الساعة الـ 15:00.