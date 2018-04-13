كلاسيكو ناري بين المولودية والكاناري

يستقبل فريق شبيبة القبائل نظيره مولودية الجزائر بداية من الساعة الرابعة مساءا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كاس الجمهورية.

وفضلت إدارة الشبيبة إستقبال النادي العاصمي بقسنطينة بعد حرمانها من إستقبال منافسيها بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بسبب سعته الصغيرة.

ويسعى فريق الشبيبة لإيقاف سيطرة المولودية في المواجهات المباشرة بين الفريقين في منافسة الكأس حيث سبق للعميد وأن أقصى الشبيبة 6 مرات من أصل 7 مواجهات جمعيت الفريقين.

ويدخل المدرب يوسف بوزيدي مباراة اليوم محروما من خدمات زيري حمّار، وهواري فرحاني بسبب الإصابة، فيما إستعاد خدمات اللاعب نسيم يطو.

فيما يدخل المدرب الفرنسي لفريق مولودية الجزائر بيرنارد كازوني مباراة اليوم منقوصا من خدمات حارسه الأساسي فوزي شاوشي بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف لجنة الإنضباط.

وسبق لشبيبة القبائل وأن فازت على المولودية الأسبوع الماضي في إطار الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الاولى بنتيجة 3-1.