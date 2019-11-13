كلاسيكو ناري بين المولودية والكناري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، سهرة اليوم الأربعاء، إلى ملعب “5 جويلية”، الذي سيحتض مباراة كلاسيكو القمة بين مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل.

ويطمح أشبال المدرب بيرنار كازوني، للحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية، والإنفراد بصدارة المحترف الأول، من خلال الإطاحة بضيفه شبيبة القبائل.

وفي الجهة المقابلة، تعد هذه المواجهة جد هامة بالنسبة للشبيبة، التي تسعى للخروج من أزمة النتائج السلبية، للتصالح مع أنصارها، والبقاء ضمن فرق المقدمة.

وبالنظر لهذه المعطيات، من المنتظر أن تشهد هذه المواجهة المقررة سهرة اليوم الأربعاء (18:45 سا)، ندية كبيرة بين الفريقين، بالإضافة للفرجة التي عودنا عليها هذا الكلاسيكو.