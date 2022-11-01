كلام سيغير تفكيركم في الحياة
كلام سيغير تفكيركم في الحياة
إعلم جيدا أنه لن يقاسمك الوجع صديق ولن يتحمل عنك اﻷلم حبيب، كذلك لن يسهر بدﻻ منك قريب اعتن بنفسك واحمها، كما دللها وﻻتعطي الأحداث فوق ما تستحق.
كلام سيغير تفكيركم في الحياة
تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك، لان قدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك.
لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك. فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك.
لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل همَّ الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط احمل همًا واحدًا. كيف ترضي الله لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك .
كلام سيغير تفكيركم في الحياة
ﻻ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻜﺖ ﻗﻠﺒﻚ، ﻭﻗﻞ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻨﻲ ﺧﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍلآﺧﺮﺓ، حيث ﺎﻟﺤﺰﻥ ﻳﺮﺣﻞ ﺑﺴﺠﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ.
لن ينسَ الله خيراً قدمته وهمًا فرّجته، وعينًا كادت أن تبكي فأسعدتها، حيث أرخي يدك بالصدقة تُرخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه.
أخيرا وليس آخرا عش حياتك على مبدأ “كن مُحسنًا “حتى وإن لم تلق إحسانًا”
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أسباب السعادة..
من منا لا يريد أن يكون سعيدا في حياته، فالسعادة هو مبلغ كل شخص فما إن يفتح عينيه تجده يقوم فقط بما يجعله يرضى ويشعر بالهناء، وكل يعمل بأسبابه وتختلف من فرد لآخر، وهذه الأسباب لا يمكن حصرها في نقاط محددة، ولا في سبل معينة فأسباب التي تطيب بها الحياة، وتزيل عنا الهم والغم كثير نذكر فيما يلي أهمها:
أسباب السعادة..
1/ الإيمان والإكثار من ذكر الله، فأهل الإيمان يتلقون ما يسرهم بالقبول لها وشكر الله عليها، واستعمالها فيما ينفع، وبالتالي يحصل لهم الابتهاج بها والسرور. كما يتلقون الهم والغم بالصبر الجميل واحتساب الأجر والثواب.
2/ الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل وأنواع المعروف، فمن يحسن لغيره يهون الله عليه. بذلك المعروف لما يرجوه من الخير، كما يدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه قال تعالى: “لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا”
أسباب السعادة..
3/ اشغل نفسك بالعمل النافعة، فإن ذلك يلهي القلب عن اشتغاله بالقلق. الناشئ عن توتر الأعصاب، وربما نسي. بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه.
4/ التفكير فقط في اليوم الحاضر، وترك الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي، فيصلح يومه ووقته الحاضر ويجد ويجتهد في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء. فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
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