كلام من القلب

ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم.

من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله، فلا تقلل من شأن أحد لأن الكمال لله عز وجل، ولا تجاهر بعيب الناس وعيبك مدسوس،

ولتدرك أن من يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يحكم لجام فمه يندم، فأرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناسـ وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس.