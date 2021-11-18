كلام من القلب

البعض نحبهم: لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد أغلى.

وآخرون نحبهم ونسعى كي نقترب من قلوبهم ، ونتقاسم أجمل الكلام وتفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم، ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم.

كلام من القلب

والبعض نحبهم: ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم، ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم، ونختلق الأسباب كي نراهم، نعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم.

والبعض نحبهم: لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر لهم بما نشعر لان العوائق.