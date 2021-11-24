كلام من القلب

إحذر من الشخص الذي لا ينتقم منك فهو لم يسامحك كما لا يسمح لك أن تسامح نفسك.

ودعوة المظلوم كالرصاصة القوية تسافر في سماء الأيام بقوة لتستقر بإذن ربها في أغلى ما يملكه الظالم وليس الفخر أن تقهر قويا لكن الفخر أن تنصف ضعيفا.

فمن محال أن يذهب لغيرك شيء كتبه الله لك.

كلام من القلب

ولا أحد يعلم ما أصابك ولا أحد يعلم كيف هي معركتك مع الحياة، وحيث ما الذي زعزع أمانك وقتل عفويتك، ومثلما كم كافحت وكم خسرت ثم ولا أحد يعلم حقا من أنت إلا الله فلا تشك إلا له ولا تظهر ضعفك إلا أمامه. لأنه لا يخيبك

والله وحده الذي يرانا من الداخل ولأن هذا وحده بحر طمأنينة

وعندما تضيق عليك الدنيا ويقسو عليك من حولك، فتذكّر بأنّ الله الذي لم يقسو عليك وسيرسل لك حبل نجاتك من حيث لا تحتسب، فقط قل يا رب.

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