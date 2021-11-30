كلام من القلب قيل للحسن البصري: من أشدّ الناس صراخا يوما القيامة؟ قال: رجل رزقه الله بمنصب إستعان به على ظلم الناس.لو فرج الله عن يوسف في أول إبتلائه لما ألت إليه خزائن مصر، قد يطول البلاء ليعظم العطاء فثق بالله ولا تتعجل.

من سار بين الناس جابرا للخواطر، ادركته العناية ولو كان في جوف المخاطر.

قيل لأحد الصالحين كم بيننا وبين عرش الرحمان؟ قال: دعوة صادقة لأخيك.

الدنيا دوارة، تصيب الظالم بما ظلم والمسيء بما أساء، والشامت بما شمت وربك أعدل العادلين.

كلام من القلب

ما من شخص ناجح في حياته، إلاّ كان له من بر الوالدين نصيب.

من يعرف طعم الألم تجده أكثر وقوفا مع الآخرين وقت المصائب.

راحة القلوب

قال رجل لصاحبه ما سرّ هدوء قلبك؟ فقال: منذ عرفت الله ما أتاني خير إلا توضأت وصليت شكرا، وما أصابني ضرّ إلا توضأت وطلبت صبرا، وما حارني أمر إلا وتوضأت وإستخرت خيرا.

وهكذا تتقلب حياتي ، بين شكر وصبر ودعاء، فكن مؤدبا في حزنك، حامدا في دمعتك أنيقا في ألمك، فالحزن كالفرح هدية من رب العباد سيمكث قليلا ويعود إلى ربه حامدا معه تفاصيل صبرك.