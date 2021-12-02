كلام من القلب
كلام من القلب إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما.. فسيخبرك المطر أين زرعتها . لذلك أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص . فأنت لَا تعلم أين تجده ومتى تجده ! ازرع جميلاً ولو في غير موضعه. فلن يضيع جميل أينما زرع فما أجمل العطاءمن القلب. لأنك قد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخراً في الآخرة ولَا يجب أن تسرق فرحة أحد كما لا يجب أن تقهر قلب أحد .. لأن أعمارنا قصيرة .. فالبصمة الجميلة تبقى حتى وإن غاب صاحبها.
همسة كلام من القلب
وكل شيء في حياتك درس، من لجأت له خوفاً ولم تجد طمأنينه، من أحببته بدفء وأحال دفئك إلى صقيع، من كان البريق في عينيك واليوم هو سبب إمتلائها المُفاجئ بالدموع..
كلها دروس وإن أتعبتك
دقيقة من فضلك.
كلام من القلب إذا أردت أن ترى الدنيا بعد موتك ،، فـأنظر إليها بعد موت غيرك.
فإذا تأملت كيف ينسى الأحباب أحبابهم الموتى , فحينها ستكون على يقين بأن أحب أحبابك , لأن سينساك بعد موتك أو ستشغله الدنيا عنك , ولذلك أجعل حياتك ” كلها لله ” فهو الوحيد الذي لا ينسى كما أحسن علاقتك ” مع الله” فهو الوحيد الذي لا يفنى
كلام مؤلم .. لكنهُ حقيقي
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لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله.
اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة. اللّهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا،
وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا. اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللّهم لا تجعل ابتلائنا في جسدنا، ولا في مالنا، ولا في أهلنا، وسهّل علينا ما استثقَلته أنفسنا. اللهم إنا توكلنا عليك فأعنّا، ووفقنا، واجبر خاطرنا جبرا أنت وليّه.
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