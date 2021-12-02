كلام من القلب إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما.. فسيخبرك المطر أين زرعتها . لذلك أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي شخص . فأنت لَا تعلم أين تجده ومتى تجده ! ازرع جميلاً ولو في غير موضعه. فلن يضيع جميل أينما زرع فما أجمل العطاءمن القلب. لأنك قد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخراً في الآخرة ولَا يجب أن تسرق فرحة أحد كما لا يجب أن تقهر قلب أحد .. لأن أعمارنا قصيرة .. فالبصمة الجميلة تبقى حتى وإن غاب صاحبها.

همسة كلام من القلب

وكل شيء في حياتك درس، من لجأت له خوفاً ولم تجد طمأنينه، من أحببته بدفء وأحال دفئك إلى صقيع، من كان البريق في عينيك واليوم هو سبب إمتلائها المُفاجئ بالدموع..

‏كلها دروس وإن أتعبتك

دقيقة من فضلك.

كلام من القلب إذا أردت أن ترى الدنيا بعد موتك ،، فـأنظر إليها بعد موت غيرك.

فإذا تأملت كيف ينسى الأحباب أحبابهم الموتى , فحينها ستكون على يقين بأن أحب أحبابك , لأن سينساك بعد موتك أو ستشغله الدنيا عنك , ولذلك أجعل حياتك ” كلها لله ” فهو الوحيد الذي لا ينسى كما أحسن علاقتك ” مع الله” فهو الوحيد الذي لا يفنى

كلام مؤلم .. لكنهُ حقيقي