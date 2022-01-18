كلام من القلب

يقول أحد الأئمة ﻻتعطي الأحداث فوق ما تستحق كما لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس حيث ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير فقد ارتفع المقام.

وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.

كلام من القلب

وفقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله وفقط حيث لأنك لو أرضيت الله فقد رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك، وﻻ‌ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ تلك الحياة التي ﺃﺑﻜﺖ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻗﻞ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻨﻲ ﺧﻴرا ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ والآخرة ﻓﺎﻟﺤﺰﻥ يجب أن ﻳﺮﺣﻞ ﺑﺴﺠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ، حيث أن الله لن ينسَ خيرا كنت قد قدمته كذلك هما فرجته كذلك عينًا التي كادت أن تبكي فأسعدتها.