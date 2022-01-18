كلام من القلب
كلام من القلب
يقول أحد الأئمة ﻻتعطي الأحداث فوق ما تستحق كما لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس حيث ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير فقد ارتفع المقام.
وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.
كلام من القلب
وفقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله وفقط حيث لأنك لو أرضيت الله فقد رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك، وﻻ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ تلك الحياة التي ﺃﺑﻜﺖ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻗﻞ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻨﻲ ﺧﻴرا ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ والآخرة ﻓﺎﻟﺤﺰﻥ يجب أن ﻳﺮﺣﻞ ﺑﺴﺠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ، حيث أن الله لن ينسَ خيرا كنت قد قدمته كذلك هما فرجته كذلك عينًا التي كادت أن تبكي فأسعدتها.
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سامحوني على السلبية التي أنا، لكن ضاقت بي الحياة بما رحبت وأردت اليوم الكلام .فأنا أشعر بالوحدة وأن حياتي توقفت في حين حياة كل من حولي تسير بشكل طبيعي الكل ينعم بالسعادة فرحين بإنجازاتهم يحبون ويتزوجون وأنا حياتي متوقفة،
لا جديد فيها كل يوم طبق الأصل عن الذي سبقه الابتلاءات لا تنتهي، من جهة إخوتي، ومن جهة أخرى أبي الذي أتعبه المرض وأنا بينهم أتخبط في صمت بسبب الحزن والذي احتل قلبي وجعلني أسيرة الدموع.
غلبتي الأحزان وحياتي توقفت وصارت في خبر كان
كما أن سيدتي يوجد تفاصيل كثيرة لا أريد ذكرها لكن هذا هو الوصف الحقيقي للشعور. الذي أعيشه فأنا أرى عمري يمر دون أي فرحة حتى الضحك بات غريب عليّ. أتسأل دوما أي الخلل وما السبب في كل ما أعيش ولا أجد جوابا يهدئ من روعي.