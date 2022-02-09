كلام من القلب

أن تكبر بالعمر هو شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فهو شيء إختياري.

الأم هي الإنسانة الوحيدة التي قد تنسى أن تدعو لنفسها. في صلاتها لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها.

لا تفوح رائحة الكعك الزكية إلا حين تلامسها حرارةالفرن، كذلك أحلامنا لن تنضج ما لم تمسها قسوة التجارب.

رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر. إلا أنه يبقى مالحا، فلا ترهق نفسك لأن البعض لا يتغيرون مهما حاولت.

كلام من القلب

البعض رغم صغر سنه يفاجئك بنضجه وأسلوبه، والبعض الأخر ورغم كبر سنه يناقشك فيصدمك بصغر عقله.

لا يدري المرء إن نام من سيوقضه أهله أم الملكين لسؤاله، فاللهم أحسن خاتمتنا واصرف عنا ميتة السوء.