كلام من القلب
كلام من القلب
أن تكبر بالعمر هو شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فهو شيء إختياري.
الأم هي الإنسانة الوحيدة التي قد تنسى أن تدعو لنفسها. في صلاتها لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها.
لا تفوح رائحة الكعك الزكية إلا حين تلامسها حرارةالفرن، كذلك أحلامنا لن تنضج ما لم تمسها قسوة التجارب.
رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر. إلا أنه يبقى مالحا، فلا ترهق نفسك لأن البعض لا يتغيرون مهما حاولت.
كلام من القلب
البعض رغم صغر سنه يفاجئك بنضجه وأسلوبه، والبعض الأخر ورغم كبر سنه يناقشك فيصدمك بصغر عقله.
لا يدري المرء إن نام من سيوقضه أهله أم الملكين لسؤاله، فاللهم أحسن خاتمتنا واصرف عنا ميتة السوء.
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دقيقة من وقتك
إشحذ همّتك وحفّز عزيمتك من خلال هذه المحطات.
لقد خبّا الله لك الأجمل حين لم يعطك ما تريده بشدة، وأخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك، ومادمت ذو نية طيبة، فلن يكسر الله قلبك، وسيجبر خاطرك، وسيعيط أجمل مما ترجو وتأمل، حينها فقط ستعرف أنّ الله عوضك بما هو خير لك.
عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، عامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح وعامل الدهر بإنتظار تقلباته ، وهذا ما سيجعلك تتقبل كل ظروف الحياة.
تستطيع أن تملك الدنيا وما فيها بخمسة حروف فقط (أ، س،ل، و،ب).وتستطيع أن تسرق قلوب البشر بخمسة حروف(أ،خ، ل،ا، ق). وتستطيع أن ترتاح كليا من كلام الناس بخمسة حروف فقط(ت،س،ا،م،ح).
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