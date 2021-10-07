كلام من القلب
كلام من القلب
البعض نحبهم: لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد أغلى
والبعض نحبهم:ونسعى كي نقترب منهم، ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم، ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم.
والبعض نحبهم: ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم، ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم، ونختلق الأسباب كي نراهم، نعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم.
والبعض نحبهم: لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر لهم بما نشعر لان العوائق…
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