كلام نابع من القلب

إليك أيها الأب الفاضل، وأنت أيتها الأم الحنون نوجه كلام من القلب في نهاية هذه السنة ونقول نحن في زمن التطور والانفتاح، هذا الانفتاح الذي وضع عثرات في وجه التربية حيث بات طريق الثبات فيها صعب.

أولا ازرعوا فيهم الوازع الديني:

وهذا من خلالكم أنتم أولا، بذلك احرصوا على إتيان الفرائض وكذلك الترفع على الآثام، لتكونوا خير قدوة وأحسن مثال، حتى يسيروا على نهجكم، كما يتبعون خطواتكم، كما يجب أن تحببوا إليهم الصلاة، مثلما تشجعوهم على جلسات حفظ القرآن،

ثانيا توطيد علاقاتهم بأبنائهم بأسلوب الإقناع

مع التبرير وإتاحة الخيارات، ذلك بدلا من الصراخ والنهر والإحراج أو استخدام الثواب والعقاب، وبهذا سوف تجمع بين مزايا التربية الصارمة والمتساهلة والتي تعطي الطفل مطلق الحرية من أجل أن يتصرف حسب رغبته.

ثانيا تعزيز ثقة الطفل بنفسه

حيث أن الثقة تبدأ من شعور الطفل بالحب وكذلك بالاهتمام من قبل والديه منذ صغره، وتتطوّر مع مرور الوقت، بذلك يشعر الطفل بالثقة بالنفس من خلال منحه بعض الصلاحيات للتصرّف في بعض المواقف، مما يشعره بالرضا عن نفسه.

كلام نابع من القلب

ثالثا تعليم الطفل روح المشاركة

قد يجد الطفل في مراحل طفولته المبكّرة صعوبة في مشاركة الآخرين، وقد يضع احتياجاته قبل كلّ شيء، وهنا يظهر دور الأهل في تعزيز مفهوم المشاركة لديه من خلال تعليمه الأنشطة القائمة على التشارك مع الآخرين.

رابعا تربية الطفل على الاحترام والتقدير

وهذا بالطبع لن يتعلمه الطفل بالتلقين، بل بما يلاحظه بعينه، وذلك بتطبيق مثال أمامه يدلّ على التصرّف والتعامل معه ومع الآخرين باحترام مثل الاستماع لحديث الكبار دون مقاطعته، وتقبّل وجهة النظر الأخرى،

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: