كلب جو بايدن يسبب مشاكل في البيت الأبيض

صدر تقرير يوم الخميس يعرض تفاصيل الأضرار التي سببها كلب الراعي الألماني الذي تمت إزالته من البيت الأبيض في أكتوبر الماضي.

وكشف تقرير شبكة سي إن إن يوم أمس الخميس، أن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن. والذي تم وضعه في جهاز الخدمة السرية، قام بعض 24 موظفا في البيت الابيض.

ووقعت الأحداث في واشنطن ولكن أيضًا في مقري إقامة الرئيس الأمريكي الآخرين في ديلاوير وماساتشوستس.

وبحسب التقرير، تعرض الضحايا للعض في الساعد والكوع والخصر والفخذ وحتى الصدر أو الكتف.

وفي 29 جويلية 2023، تسببت إحدى هذه العضات في إحداث جرح “مفتوح وعميق” في ذراع أحد العناصر. الذي فقد “كمية كبيرة من الدم”.

وتم إعطاء تعليمات للعملاء لتكييف استراتيجيات الحماية الخاصة بهم وفقًا لذلك “لترك مساحة كبيرة” للكلب.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، دعا أحد المديرين العملاء الذين يخدمون الرئيس إلى أن يكونوا “مبدعين لضمان أمنهم”.

ووفقاً لمصدر تواصلت معه شبكة CNN، فإن الزوجين الرئاسيين “شعرا بالحزن” بسبب هذه الحوادث المتكررة. واعتذروا للأشخاص الذين تعرضوا للعض، وأحضروا الزهور لبعضهم.

وفي مارس 2021، تم بالفعل إرسال راعي ألماني آخر في خدمة بايدن، إلى منزل عائلة الزوجين، الواقع في ولاية ديلاوير. بعد أن عض موظفًا في البيت الأبيض.