كلب مسعور يهاجم 11 شخصاً من بينهم أطفال ويدخلهم المستشفى ببسكرة

تعرض 11 شخصاً، تترواح أعمارهم من 6 سنوات إلى 50 سنة ينحدرون من قرية بنطيوس، في بلدية امخادمة في بسكرة، إلى عضة كلب.

وحسب مصادر محلية فإن الكلب كان على أطراف القرية، بالقرب من نقاط لرمي القمامة.

وقام الكلب بالهجوم على عدة أشخاص من بينهم أطفال، بالقرب من المكان.

وسبب الكلب للضحايا، أضرارً وصفت بغير الخطيرة، حسب ذات المصادر.

ونقل المصابون للمركز الصحي بأورلال، أين خضعوا لعلاج مضاد للكلب، قبل أن يغادروا المركز الصحي.

كما تم نقل رأس الكلب إلى مخبر تحليل بقسنطينة، لتأكيد أو نفي إصابته بداء الكلب.