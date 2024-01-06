كلب يأكل 4000 دولار لعائلة يعيش معها ويسبب لهم أكبر صدمة في حياتهم!

جلب زوجان من ولاية بنسلفانيا الأمريكية معنى جديداً تماماً لعبارة “كلبي تناول واجباتي المدرسية” بعد أن التهم كلبهما. سيسيل، مبلغ 4000 دولار نقداً.

بدأ الكلب، البالغ من العمر 7 سنوات، في تناول كومة من الأوراق النقدية. من فئتَي 100 دولار و50 دولاراً بعد أن قام مالكاه، كلايتون وكاري لو. بسحب الأموال النقدية لدفعها للبستانيَّين.

وبعد أن ترك المال على طاولة المطبخ، صرخ لو لزوجته عندما اكتشف أن سيسيل،.ي قالا إنه “لم يرتكب أي شيء سيئ من قبل”، التهم الأموال.

وتابعت: “ركضت إلى الداخل، معتقدة بأنني سمعته بشكل خاطئ. لكن عندما رأيت الفوضى، لم يكن هناك شك… اعتقدت بأنني سأصاب بنوبة قلبية. لقد فعلها سيسيل بالفعل”.

ثم قام الزوجان بتوثيق العملية المضنية لمحاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأموال، من الأجزاء التي بصقها سيسيل أو تمكنها من إنقاذها من بين أنيابه.

وقالتلو، في منشور على “إنستغرام” إنهما تمكّنا من إعادة جمع 3550 دولاراً (2700 جنيه إسترليني) من الأموال النقدية حتى الآن.

ولحسن الحظ، أخبر البنك الزوجين بأنه ما دام الرقم التسلسلي الموجود على الأوراق النقدية مرئياً، فسوف يستردان الأموال الممضوغة.

وقالت السيدة لو لصحيفة “واشنطن بوست”: “لم أعتقد قط بأنني سأتمكّن من القول إنني قمت بغسل الأموال، ولكن يبدو أن هناك مرة أولى لكل شيء”.