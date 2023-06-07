كلب يرمي نفسه تحت حافلة مدرسية لإنقاذ مالكته العمياء

في عالم يختبئ فيه الأبطال أحيانًا وراء مظاهر غير متوقعة، تعد قصة أودري ستون ورفيقها المخلص فيغو. درسًا حقيقيًا في الشجاعة والتفاني.

عندما انطلقت عربة المدرسة نحوها ، لم تتخيل أودري، وهي امرأة عمياء. أن كلبها المرشد سيكون على استعداد للمخاطرة بحياته لإنقاذها.

واندفع فيجو ، كبطل حقيقي أمام الحافلة، مستعدًا لمواجهة الخطر لحماية مالكته.

فبينما كان سائق الحافلة المدرسية غير مدرك تمامًا لوجود أودري وكلبها، أدرك فيغو الخطر الوشيك وتصرف بسرعة. خطى بين أودري والشاحنة ، مستعدًا لفعل أي شيء لحمايتها من الاصطدام المحتوم.

وأشاد جون ديل جاردو ، رئيس شرطة بروستر ، بعمل فيغو البطولي بإعجاب عميق: “لقد تحمل الكلب وطأة التأثير. ورفض ببساطة ترك صاحبته. كان هناك لإنقاذها ، مهما حدث. »

على الرغم من الإصابات التي تعرض لها كلاهما ، أظهر أودري وفيجو قوة وصمود لا يتزعزعان. بينما هرع خمسة عشر مسعفًا لإنقاذ أودري ، التي عانت من كسور في المرفقين والكاحلين وثلاثة من الضلوع. بقيت فيغو بجانبها على الرغم من تمزق شديد في ساقها اليمنى. كان ولائها الذي لا يتزعزع واضحًا، حيث رفضت ترك صديقتها البشرية حتى في أكثر الأوقات فوضى.

عندما نقلت سيارة الإسعاف أودري إلى المستشفى ، تم التقاط فيغو ، غير قادر على مرافقتها ، من قبل إدارة الإطفاء في بروستر ونقلها إلى الطبيب البيطري. اليوم ، يتعافى كل من أودري وفيجو من إصاباتهما ، وهي شهادة على مرونتهما ورباطهما الهائل.