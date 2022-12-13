كلب ينقذ مالكته وابنتها أثناء الحريق في فرنسا

عاشت مربية كلاب من Vendée في فرنسا ليلة من الرعب بعد أن أيقظها كلبها بينما كان منزلها يحترق.

واندلع حريق عنيف، ليلة السبت إلى الأحد، في سانت فنسنت سور غراون (فيندي). حيث كانت مربية الكلاب تستأجر المنزل الكبير الذي احترق.

وقالت مربية الكلاب “أيقظني أحد كلابي النائمة في المنزل، كنت في سباق مع الزمن. حاولت كل شيء لإنقاذ حيواناتي الأخرى المحاصرة في ألسنة اللهب في بيت الكلب المجاور للمنزل”.

وسارعت إلى علاج كلابها وخاصة الجراء التي كان لابد من تدفئتها من درجات الحرارة الخارجية. لكن الملاحظة تظل مؤلمة ، لأن عشرات الكلاب مفقودة. في الوقت الحالي لم تعثر عليهم لور دو سان ريمي.

وبحسب والدها، كان من الممكن أن يكون الحريق قد اندلع من “الموقد الداخلي”. في غضون ذلك، يتعين على الأم وابنتها العثور على منزل آخر ، لأنهما فقدا كل شيء تقريبًا في النيران.