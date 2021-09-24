كللت بالنجاح.. الفنان الكوميدي “حزيم” يجري عملية جراحية ثانية

أجرى الفنان الكوميدي حزيم محمد، اليوم الجمعة، عملية جراحية تانية على مستوى القلب بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس كللت بالنجاح.

وحسب مصادر النهار، فإن الفنان حزيم خضع لعملية زرع جهاز تنظيم نبضات القلب الذي اصبح يعاني منه مند سنوات.

هذا وقد خرج الفنان حزيم من العملية وهو في حالة جيدة بعد العملية الأولى التي اجريت له قبل تلات أيام.

كما طمأن جمهوره ومحبيه في تحسن الوضعية الصحية له، واكد للنهار أنه سيخرج هذا الاسبوع من المستشفى، حسب ما صرح به البروفيسور بن داود لعائلته .

وكان الفنان الكوميدي القدير، قد تعرض الأحد الماضي، إلى وعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى مستشفى عبد القادر حساني في سيدي بلعباس، أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة.