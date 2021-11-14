كلمات تجعلك تبتسم رغم قسوتها  

كلمات تجعلك تبتسم

إن أحسست يوماً بأنك مرهق من ركض السنين، ابتسم، فابتسامتك تخفي تجاعيد الأيام، وإن الحياة أصبحت لا تطاق، ولأنك شعرت أن الدنيا أصبحت سجنا لأنفاسك، والساعات لا تعني إلا مزيداً من ألم، وأن كل شيء أصبح موجعا، أرسم على وجهك ابتسامة من قهر.

ابتسم حتى إن طعنك صديق أو احتلك الضيق، وإن فقدت كل شئ جميل وتحطم طموح على كف المستحيل، بذلك افتح عينك للهواء والنور، ولا تهرب من نفسك في الظلام، ثم عد إلى النور واحضن عروقك المفتوحة وجراحك التي أصبحت تحتاج لك أكثر أشعرها بوجودك،

تعلم فن التسامح وعش بمنطق الهدوء، لا تجعل قلبك مستودعا للكره والحقد والحسد والظلام، لا تـنظر إلى من حولك بأكثر من ابتسامة تجتاز المسافات، وتخترق حواجز الصراع وتجعلك تبتسم.

رغم كل ما فيك من أوجاع، احمل في قلبك ريشة تجعلك تبتسم حيث ترسم بها لوحة يتذكرك بها الآخرون.

لكن لا تجعله يحمل رصاصة تغتال بها كل الجمال حولك.

مسكين أنت حين تظن إن الكره يجعلك أقوى، وأن الحقد يجعلك أذكى، وأن الجفاف هو ما يجعلك إنساناً محترماً، تعلم أن تضحك مع من معك، وأن تشاركه ألمه ومعاناته، إن غضب صديقك، اذهب وصافحه وابتسم، وإن خسرت شيئا فتذكر انك قد كسبت أشياء، وإن فاتك موعد فتذكر انك قد تلحق موعــداً آخر، فغداً يوم جديد، وغداً أنا شخص جديد.

ختــــــــــــــــــــــاماً وبالتأكيد ، سترى أن الحياة يمكن إن تكون جميلة وتجعلك تبتسم حتى في عز الألم، وفي وسط المعاناة، وستجد أن ابتسامة ما تخرج من أعماقك، تخرج من زحمة اليأس والمرارة، تخرج من صميم الذات.. فقط ابتسم

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