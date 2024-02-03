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آدم وحواء

كلمات راقت لي…..

بقلم النهار أونلاين
كلمات راقت لي…..
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*إذا قرأت شيئا وخرجت بلب الحديث فأنت راشد وإذا قرأت ولم تفقه شيئاً عذراً فأنت جاهل.

* كن حكيماً له مبدأ فيحترمك الناس من أجله ولا تكن سفيهاً خالياً من أيّ منطق فلا يقيم الخلق حديثك.

*ليس عيباً أن تعترف بالخطأ، لكن العيب أن تعرف الخطأ ونسكت عليه.

*الحبّ من طرف واحد مثل عمليّة خطرة بلا تخدير الموت فيها وارد.

*لا تطلب من غيرك تمجيد عقليّتك وأنت لا تحترم عقليّتهم.

*لا تستعجل النجاح في أي أمر من أمور الدنيا.

* ليس هناك ما يمنعك أن تعشق ولكن لا تجعل من ذلك العشق فسقاً تجاهر به ويكره الناس فيك.

* أخلاقك هي رصيدك عند الناس فأحسن عملك وخلقك تكن أغنى الأغنياء وأن أردت الإشهار بإفلاسك فسوء خلقك يدعمك لذلك.

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