كلمات راقت لي…..
بقلم النهار أونلاين
*إذا قرأت شيئا وخرجت بلب الحديث فأنت راشد وإذا قرأت ولم تفقه شيئاً عذراً فأنت جاهل.
* كن حكيماً له مبدأ فيحترمك الناس من أجله ولا تكن سفيهاً خالياً من أيّ منطق فلا يقيم الخلق حديثك.
*ليس عيباً أن تعترف بالخطأ، لكن العيب أن تعرف الخطأ ونسكت عليه.
*الحبّ من طرف واحد مثل عمليّة خطرة بلا تخدير الموت فيها وارد.
*لا تطلب من غيرك تمجيد عقليّتك وأنت لا تحترم عقليّتهم.
*لا تستعجل النجاح في أي أمر من أمور الدنيا.
* ليس هناك ما يمنعك أن تعشق ولكن لا تجعل من ذلك العشق فسقاً تجاهر به ويكره الناس فيك.
* أخلاقك هي رصيدك عند الناس فأحسن عملك وخلقك تكن أغنى الأغنياء وأن أردت الإشهار بإفلاسك فسوء خلقك يدعمك لذلك.
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