كلمات قلها لمن جرحك يوما من الأيام فلعله يندم لجرحك الذي سببه لك

كلمات لمن جرحك

إنـك نسيتهـم .. وأدر لهـم ظهـر قلبـك, وأمـض فـي الطـريق المعاكـس

لهـم فربما كان هناك.. فـي الجهة الأخرى.. أناس يستحقونك أكثـر منهـم

قل لهـــــــــــــم

إن الأيـام لا تتكـرر.. وإن المـراحـل لا تعـاد .. وإنـك ذات يـوم .. خلفتهـم

تمـامـاً كمـا خلفــوك فــي الـوراء وإن العـمـر لا يعـود إلــى الــوراء أبــداً

قل لهـــــــــــــم

إنك لفظت آخر أحلامك بهـم.. حين لفظت قلوبهـم.. وإنك بكيت خلفهـم

كثيـراً حتـى اقتنعت بمـوتهـم وإنـك لا تملـك قـدرة إعادتهم إلـى الحياة

فــي قلبــك مــرة أخــرى بعــد أن اختاروا الـمــوت فيــك

قل لهـــــــــــــم

إن رحـيلهــم جعلـك تعـيـد اكتشاف نفسـك.. واكتشاف الأشيـاء حولـك

وإنـك اكتشفت أنهـم ليـسـوا آخـر المشـوار.. ولا آخـر الإحساس.. ولا

آخـر الأحـلام.. وأن هنـاك أشيـاء أخــرى جـمـيلـة.. ومـثيـرة.. ورائعــة

تـستـحــق عـشــق الـحـيــاة وإسـتـمــراريـتــهــا

قل لهـــــــــــــم

إنـك أعـدت طـلاء نفـسـك بعـدهـم.. وأزلـت آثـار بصمـاتـهـم مـن جـدران

أعماقـك.. واقتلعت كـل خناجـرهم من ظهرك وأعدت ولادتك مـن جديـد

وحرصت على تنقية المساحات الملوثة منهـم بك ، وإن مساحتك النقيـة

مـــا عـــادت تـتـســع لـهـــم

قل لهـــــــــــــم

إنك أغلقت كـل محطات الانتظار خلفهـم.. فلـم تعـد ترتـدي رداء الشـوق

وتقـف فـوق محطـات عودتهـم.. تترقـب القـادميـن.. وتدقـق في وجـوه

المسافريـن.. وتبحث في الزحام عـن ظلالهـم وعطـرهـم وأثـرهـم عـل

صـدفــة جـمـيـلــة تـأتــي بـهــم إلـيــك

قل لهـــــــــــــم

ان صـلاحيتهـم انتهت.. وأن النبض في قلبك ليس بنبضهم.. وأن المكان

فـي ذاكرتك ليس بمكانهم.. ولم يتبق لهم بك سوى الأمـس.. بكل ألم

وأســى وذكـــرى الأمـــس

قل لهـــــــــــــم

إنـك نزفتهـم في لحظـات ألمـك كدمـك.. وإنـك أجهضتهـم فـي لحظـات

غيابهـم كجنيـن ميـت بداخلـك.. وإنـك أطلقـت سراحهـم منـك كـالطيـور

وأغلقـت الأبـواب دونـهـم وعـاهـدت نفسـك ألا تفـتـح أبـوابـك إلا لأولئـك

الــذيــن يسـتـحـقـــون

قل لهـــــــــــــم

إن لكـل إحسـاس زماناً.. ولكل حلم زماناً.. ولكـل حكايـة زمانـاً.. ولكـل

حزن زماناً.. ولكل فـرح زمانـاً.. ولكل بشـر زمانـاً.. ولكـل متحدي زمانـاً

وإن زمنهـم انتهى بــك منـذ زمــن

قل لهـــــــــــــم

لا تقل لهم شيئا.. استقبلهم بصمت فللصمت أحيـاناً قـدرة فائقـة علـى

التعبيـر عمـا تعجـز الحـروف والكلمـات عـن تـوضيحــه