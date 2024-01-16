كلمات ليست كالكلمات

العلاقات لا تُقاس بطول العشرة إنما تُقاس بجميل الأثر، وجميل الأخلاق، فكم من معرفة قصيرة المدى. لكنها بجمالها وهدوئها أعمق وأنقى من أطول معرفة.

الحديث مع النّاس كالخياطِة

فأنت الخيط، وكلامك الإبرة. إن أحسنت الخياطة صنعت ثوباً جذاباً وغالياً

وإن أخطأت لن تجرح إلا نفسك.

القلوب الطيبة كـ “الذهب”

لا تصدأ أبداً حتى لو أنهكها التعب، مجرّد مسحها بِـ “كلمة جميلة”، يُظهر بريقها مرة أخرى.

إن فقدت مكان البذور التي بذرتها يوما ما.. سيخبرك المطر أين زرعتها .. لذا أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء. ومع أي شخص .. فأنت لَا تعلم أين تجده ومتى تجده ! ازرع جميلاً ولو في غير موضعه. فلن يضيع جميل أينما زرع .. فما أجمل العطاء فقد تجد جزاءه في الدنيا أو يكون لك ذخراً في الآخرة. لَا تسرق فرحة أحد وَلا تقهر قلب أحد .. أعمارنا قصيرة فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحب

كل شيء في حياتك درس، من لجأت له خوفاً ولم تجد طمأنينه، من أحببته بدفء وأحال دفئك إلى صقيع. من كان البريق في عينيك واليوم هو سبب إمتلائها المُفاجئ بالدموع.. كلها دروس وإن أتعبتك ها.

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ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم.

من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله، فلا تقلل من شأن أحد لأن الكمال لله عز وجل. ولا تجاهر بعيب الناس وعيبك مدسوس. ولتدرك أن من يدخل مداخل السوء يتهم. ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يحكم لجام فمه يندم.

فأرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناسـ وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس.

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