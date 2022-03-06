كلمات من القلب
كلمات من القلب
أروع كلمة هي كلمة تستشعر من خلالها بأن روحك خاشعة، ودمعتك هادرة على وجنتيك وتقولها بيد مرفوعة “يا رب”
أحن كلمة تسمعها تنبعث منها المحبة وصدق الاحساس، الذي لا تجده بمكان آخر عندما تخرج تلامس كل حنان العالم “أمي”
أقرب كلمة إلى قلبك هي ما تداعب قلبك بكل صدق، وتشعر بقرب الدفء والمشاعر عند قولها وسماعها هي أختي أخي
أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهما يطول صداها، يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها، لأنها تنبع من قلب صادق “أشهد أن لا إله إلا الله”
أشد كلمة عندما تحب بإخلاص وتعطي كل حبك وتقدم كل مشاعرك، وتهب قلبك لشخص ما وبلحظة دون مقدمات يبعد بظهره عنك، ويلتفت قائلا “ الله معك”.
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لحظة من فضلك
إن الغضب المستمر. واللوم المستمر يميت لذة كل شيء وإن كان من غير قصد فإمدحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء. لأن الكلام الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب من حولك. وتغافلوا مرة وتغابوا مرتان لأن ليس كل شيء يستحق الإهتمام. لا تعطوا الامور أكبر من حجمها وإن رأيتم حجرا أرموا به خلفكم وتقدموا فهذه أحسن ثقافة ومهارة.
إلتمسوا الأعذار لبعضكم بعضا، حيث النفوس أفاق ووديان ولعل صدور البعض تحتوي ما لا يستطيعون البوح به وإبتسموا يا غاليين، كما تسامحوا يا أحبة، كذلك إغسلوا قلوبكم من نغزات الشيطان وسوء الظن، وإلتمسوا لأخوانكم الأعذار.
لأن نحن في أعوام تتساقط فيها الأرواح. ذلك بلا سابق إنذار، فاللهم إجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. وهنيئا لزارعي الخير والقائمين عليه، ومحسني الظن والناطقين بالخير والخارجين من هذه الحياة بحسن المعشر وطيب المذكر.
إنشروا التسامح والمحبة فهذه الدنيا والله فانية.
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