كلمات

كلمات
*أروع كلمة هي كلمة تستشعر من خلالها بأن روحك خاشعة، ودمعتك هادرة على وجنتيك وتقولها بيد مرفوعة… “يا رب”
*أحن كلمة تسمعها تنبعث منها المحبة وصدق الإحساس، الذي لا تجده بمكان آخر عندما تخرج تلامس كل حنان العالم… “أمي”
*أقرب كلمة إلى قلبك هي ما تداعب قلبك بكل صدق، وتشعر بقرب الدفء والمشاعر عند قولها وسماعها هي… أختي/أخي”
*أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهما يطول صداها، يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها، لأنها تنبع من قلب صادق… “أشهد أن لا إله إلا الله”

*أشد كلمة عندما تحب بإخلاص وتعطي كل حبك وتقدم كل مشاعرك، وتهب قلبك لشخص ما وبلحظة دون مقدمات يبعد بظهره عنك، ويلتفت قائلا… الله معك”

