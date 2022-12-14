كلما شجع منتخبا يخسر.. المشجع المنحوس يكشف موقفه من لقاء المغرب وفرنسا

خطف المشجع العماني محمد الحجري الأنظار في كأس العالم الدائرة بقطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمشجع العماني والذي يلقب نفسه بـ”مجومبا” وهو يرتدي قميص منتخب قطر في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر.

وكانت المفاجأة بخسارة المنتخب القطري على أرضه أمام الإكوادور بهدفين دون رد.

كما شجع العماني المنتخب الأرجنتيني في مباراته ضد السعودية. فتعرض رفاق النجم ليونيل ميسي لهزيمة تاريخية على يد الأخضر السعودي.

ليعود “مجومبا” في مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ولكن هذه المرة ارتدى القميص الهولندي، ففازت الأرجنتين.

وفي منافسات ثمن النهائي، شجع “مجومبا” منتخب السنغال أمام إنجلترا فخسر “أسود التيرانغا” بثلاثية دون ر.

وشجع إسبانيا على حساب المغرب فحقق “أسود الأطلس” فوزا تاريخيا بركلات الترجيح.

كما شجع “مجومبا” البرتغال قبيل مواجهة “أسود الأطلس” في ربع النهائي، فخسرت البرتغال في أكبر مفاجآت المونديال القطري أمام المغرب.

وعن مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة في نصف النهائي، ظهر “مجومبا” في فيديو وهو محاط بعدة مشجعين مغاربة وهم يطالبونه بارتداء الزي الفرنسي.

ولم يحدد “مجومبا” بعد الزي الذي سيرتديه خلال المباراة، ولكن على الأرجح سيرتدي الزي الفرنسي.

لأنه بعدما لاحظ أن المنتخبات التي يشجعها تخسر، أصبح يلبس قميص المنتخبات التي يريدها أن تخسر فعلا.