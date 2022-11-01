قناة النهار كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة العربية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 نوفمبر 2022 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0gpdK اقرأ أيضا المالكي: نطلب من الدول العربية التعاون معنا لمنع بريطانيا من تغيير سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة النهار 30 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف رد والي ولاية تيارت على مرقي عقاريي يشتكي من المحافظ العقاري قناة النهار 30 أكتوبر وزير خارجية جزر القمر.. لابد من توحيد الصفوف بمعالجة مختلف مشاكل الدول العربية قناة النهار 29 أكتوبر حجز مايزيد عن 52 قنطار من مادة الفرينة موجهة للمضاربة والإحتكار بالوادي قناة النهار 14 أكتوبر سطيف : إستقرار أسعار حديد البناء.. مشاريع ومنازل مؤجلة قناة النهار 19 أكتوبر والي تيارت يسأل مسؤولي مصنع "هيونداي" علاه سائق طاكسي يختار سيارة أكسنت ؟ قناة النهار 27 أكتوبر حضور إعلامي قوي للصحافة الأجنبية بقصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية بورقلة بسبب حفرة في حي النصر قناة النهار 23 أكتوبر طالع هابط: وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يضرب بيد من حديد ويبعث برسالة لمدراء المصالح الفلاحية قناة النهار 30 أكتوبر toutes options: الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 15 أكتوبر