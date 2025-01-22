قناة النهار كلمة الرعية الإسباني المُختطف بعد تسليمه للسلطات الإسبانية بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2025 - 11:19 إسبانيا شارك غرِّد أرسل 158 0 كلمة الرعية الإسباني المُختطف بعد تسليمه للسلطات الإسبانية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0pRuQ اقرأ أيضا صريح جدا.. الشخص لي يتدخل فيما لا يعنيه..'يسمع مالا يرضيه" قناة النهار 19 جانفي سطيف : تفكيك شبكة وطنية للنصب و الإحتيال عبر البطاقة الذهبية قناة النهار 11 جانفي سيدي بلعباس : محافظة الغابات تحجز"طائر مينا" كان معروضا للبيع قناة النهار 07 جانفي صريح جدا / كيف تؤثر الكلمة الطيبة على نفسية الزوجة ؟ قناة النهار 09 جانفي الزيادات في أسعار المواد التبغية..هل ستشجع المدخنين على الإقلاع عنه ؟ قناة النهار 08 جانفي عنابة: إنحراف حافلة.. "إن شاء الله مايكون غير الخير" قناة النهار 18 جانفي حساني..الجزائريون لايقبلون الدروس من أحد"خاصة إذا كانت من مستعمر ملوّث" قناة النهار 07 جانفي مراسم تسليم الرعية الإسباني جيلبيرت نافاترو إلى السلطات الإسبانية بمقر وزارة الشؤون الخارجية قناة النهار 22 جانفي شاهد.. النوي في الميدان من جبال سويسرا الجزائر قناة النهار 16 جانفي صريح جدا : حياة الجزائريين بعد التقاعد.. صراع مع الروتين اليومي وضغط الفراغ ! قناة النهار 06 جانفي