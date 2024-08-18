قناة النهار كلمة المترشح الحر عبد المجيد تبون لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 بولاية قسنطينة بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2024 - 23:25 رئاسيات شارك غرِّد أرسل 78 0 كلمة المترشح الحر عبد المجيد تبون لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 بولاية قسنطينة رابط دائم : https://nhar.tv/Am4uW الجزائر اقرأ أيضا ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة قناة النهار 09 أوت بوسعادة: المترشح يوسف أوشيش ينشط لقاءات جوارية مع المواطنين قناة النهار 17 أوت غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك قناة النهار 14 أوت صريح جدا :هل يحترم التجار شروط تخزين المواد الإستهلاكية في فصل الصيف قناة النهار 18 أوت إبراهيم مراد : إلتزامات المترشح عبد المجيد تبون جعلت المواطنين يحترمونه أكثر فأكثر قناة النهار 17 أوت مشاهد صادمة للأسـ.ـلحة التي تم حجزها بميناء بجاية قناة النهار 14 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد قناة النهار 13 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة قناة النهار 16 أوت