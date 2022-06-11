قناة النهار كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات بقلم قناة النهار نشر في 11 جوان 2022 - 11:22 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 38 0 كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/LnP84 رئيس الجمهورية اقرأ أيضا فاسألوا: فضائل شهر ذي القعدة قناة النهار 30 ماي ألمانيا: إيريس الجزائرية تضع بصمتها بقوة في معرض كولون لإطارات السيارات قناة النهار 25 ماي دلال خير: مرض نادر ينخر جسد الطفلة أميرة لجين عجز الأطباء في الجزائر عن تشخيصه وعائلتها في صدمة قناة النهار 03 جوان حكاية نجاح: الطب البديل والرقية الشرعية قناة النهار 25 ماي بلماضي: "دافعت عن بلدي ضد غاساما ولم أجد المساندة اللازمة" الرياضة 30 ماي بـ 40 ألف دج..فارس ويونس ينشآن مشروعا تجاريا قناة النهار 22 ماي بلماضي: أرضية الملعب كانت مقبولة وحضور الجمهور فاجئني بعد خيبة كأس العالم قناة النهار 04 جوان إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 قناة النهار 08 جوان من الإقتصاد للرياضة..هذا ما يعرفه السنغاليون عن الجزائر قناة النهار 26 ماي صريح جدا: وقتاش تعرف المرأة الجزائرية بلي فاتها قطار الزواج؟ قناة النهار 24 ماي