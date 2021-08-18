قناة النهار كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد لذكرى 20 أوت بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أوت 2021 - 23:09 شارك غرِّد 26 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974093 اقرأ أيضا دلال خير: أخوان يتقاسمان نفس الآلام والأوجاع منذ الولادة أصبح حلمهما الوحيد الحصول على قطرة دمّ قناة النهار 06 أوت رغم إرتفاع أسعارها .. الجزائري لايتخلى عن تناول الأسماك ولو لمرة في الشهر قناة النهار 29 جويلية الصيف يحلى معنا/ كيف يؤثر إنفصال الوالدين على تنشئة الأبناء؟ قناة النهار 18 أوت علاقتي متوترة مع أهل الزوج..ما عرفتش كيفاش نتعامل معاهم قناة النهار 03 أوت